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أردوغان يعلن بدء العمل على مقترح بوتين لنقل الغاز

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2022 1:33 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا (رويترز)

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أعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أنه أعطى مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” تعليمات من أجل الشروع في الأعمال المشتركة لبدء العمل بإنشاء “المركز الدولي لتوزيع الغاز في تركيا”.

وأشار أردوغان إلى إنه سيتم إنشاء المركز الدولي للغاز في أقرب وقت ممكن، وقال: “أنسب مكان له هو الجزء الأوروبي من البلاد”، مضيفًا: “لدينا في منطقة تركيا مركز وطني لتوزيع الغاز.. والآن سيصبح مركزًا عالميا”.

في السياق، أكّد أردوغان أن “تركيا تُعد وسيطًا موثوقًا به بالنسبة لروسيا ولغيرها من الدول، وتستمر هذه الثقة، ولدينا هدف أن نكون وسيطًا بين الشرق والغرب”.

من جانبه، أشار بوتن، خلال اجتماع مع الرئيس التركي، الى أن مركز الغاز المقترح إنشاؤه في تركيا يمكن أن يصبح منصة لتحديد سعر الغاز، مما يستبعد تسييس هذه القضية، وقال: “في إطار عمل هذا المركز، الذي يمكننا إنشاؤه معًا، سيكون منصة ليس فقط للإمدادات ولكن أيضا لتحديد السعر، لأن هذه قضية مهمة للغاية – قضية التسعير”.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس الروسي، في كلمة في الجلسة العامة في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”، أن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب “السيل الشمالي” إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء “مركز غاز”.

ووفقًا له، فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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