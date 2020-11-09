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أردوغان يقبل استقالة صهره

منذ 12 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصهره

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصهره

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قبل الرئيس التركي جب الطيب أردوغان استقالة صهره، وزير المالية، بيرات ألبيرق، من منصبه في الحكومة.

وأعلنت الحكومة التركية، الاثنين، قبول الرئيس رجب طيب إردوغان استقالة صهره، وزير المالية، بيرات ألبيرق، من منصبه في الحكومة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن استقالة ألبيرق لم تكن على جدول الأعمال، وكشف عن إن إردوغان سيقرر بشأنها “قريبا”.

وثارت تكهنات، وقت إعلان الاستقالة، بأن إردوغان لن يقبلها، فيما قالت مصادر أخرى أن الاستقالة جزء من خطة الحكومة التركية لإنعاش الليرة.

وأعلن وزير المالية بيرات ألبيرق استقالته في بيان نشر على إنستغرام، الأحد، بشكل فاجأ الكثيرين.

وحسب محللين اقتصاديين، تسببت استقالة ألبيرق في انتعاش جزئي لليرة التركية، لكنها لم تكن السبب الوحيد في ذلك.

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