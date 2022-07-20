أردوغان يكشف آخر مستجدات استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود

قال الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه يريد هذا الأسبوع كتابة نص اتفاق عام تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود في إطار خطة تقودها الأمم المتحدة.

وأعلنت أنقرة يوم الاثنين أن اجتماعا بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيعقد “على الأرجح” هذا الأسبوع.

وقال أردوغان للصحفيين في رحلة العودة من طهران حيث التقى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين “تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي على الخطوط العريضة للعملية بموجب خطة الأمم المتحدة. والآن نريد ربط هذا الاتفاق بوثيقة مكتوبة”.

وأضاف أردوغان وفقا لنص تعليقاته الصادر عن الرئاسة التركية “نأمل أن يبدأ تنفيذ الخطة في الأيام المقبلة”.

ورغم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو yوتيريش في عطلة إلا أن نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق قال إنه “يعمل طوال اليوم في محادثات هاتفية” لكنه أحجم عن الكشف عمن أجرى معهم تلك المكالمات.

وقال فرحان حق “إنه يحاول إحراز أكبر قدر من التقدم الممكن في هذا الشأن وعلى الفور” دون أن يدلي بتفاصيل. وقال جوتيريش للصحفيين الأسبوع الماضي “أنا متفائل لكن الأمر لم يتم بالكامل بعد”.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء إن واشنطن تشجع الأمم المتحدة في جهودها المتعلقة بإبرام اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأضافت “لكننا سنراقب الروس أيضا ونحاسبهم على الالتزام بأي اتفاق سيبرمونه مع الأمم المتحدة… اعتقدنا أنه ربما نسمع إعلانا بهذا الشأن اليوم لكن حتى الآن لم يحدث ذلك”.