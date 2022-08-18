أردوغان يكشف تفاصيل اجتماعه مع زيلينسكي وغوتيريش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه ناقش السبل الممكنة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا في اجتماع ثلاثي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي حديثه بعد الاجتماع الذي انعقد في مدينة لفيف الأوكرانية، قال أردوغان إنهم ناقشوا استغلال المناخ الإيجابي الذي أوجدته صفقة تصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة لإرساء سلام دائم.

وأضاف أن المناقشات تطرقت كذلك لتبادل أسرى الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وأنه سيثير هذه المسألة لاحقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان “نولي أهمية كبيرة لهذه القضية.. تبادل الأسرى”.

رسالة دعم

واعتبر الرئيس الأوكراني الخميس أن زيارة نظيره التركي إلى لفيف في غرب أوكرانيا “رسالة دعم قوية” لبلاده.

وكتب زيلينسكي على تلغرام أن “زيارة رئيس تركيا إلى أوكرانيا هي رسالة دعم قوية من مثل هذا البلد المهم”، مشيرًا إلى أنه ناقش مع نظيره التركي مسألة تصدير الحبوب والوضع في محطة زابوريجيا النووية.

بدوره، يعتزم غوتيريش، الذي وصل إلى لفيف بعد ظهر أمس الأربعاء، زيارة ميناء أوديسا على البحر الأسود غدا الجمعة، حيث استؤنفت صادرات الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، بهدف تخفيف أزمة غذاء عالمية متفاقمة.