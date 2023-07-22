أردوغان يلتقي نظيره الجزائري في اسطنبول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون في إسطنبول، حيث وصل الرئيس الجزائري في زيارة إلى تركيا ستستغرق يومين.

واستقبل أردوغان تبون في مكتب الرئاسة بقصر “دولمة بهتشه” في إسطنبول، حيث بدأ اللقاء الثنائي للزعيمين قبل اجتماع موسع.

وستتناول المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن “الرئيس تبون يقوم بزيارة عمل إلى تركيا يومي 21 و22 يوليو الجاري، يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان”.

وتعد الجزائر أحد أهم شركاء تركيا في القارة الإفريقية.