أردوغان ينتقد قمع أمريكا للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات

دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس 2 مايو/أيار 2024 في الجدل حول الاحتجاجات بالجامعات الأمريكية قائلا إن السلطات تظهر “قسوة” في قمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.

وانتشرت احتجاجات في الجامعات بأنحاء الولايات المتحدة تندد بسلوك إسرائيل في حرب غزة مما دفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة واعتقال أشخاص في بعض الأماكن مثل جامعة كولومبيا في نيويورك.

وقال أردوغان خلال فعالية في أنقرة “الطلاب والأكاديميون من أصحاب الضمائر، ومن بينهم يهود مناهضون للصهيونية في بعض الجامعات الأمريكية المرموقة، يحتجون على المذبحة” في غزة.

وأضاف “هؤلاء الأشخاص يتعرضون لعنف وقسوة ومعاناة بل وتعذيب لأنهم قالوا إن المذبحة يتعين أن تتوقف”، مضيفا أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات “يتعرضون للفصل والأحكام التعسفية” لدعمهم الفلسطينيين.

وانتقدت تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة، بشدة الهجوم الإسرائيلي على غزة وما تصفه بالدعم غير المشروط من الدول الغربية.

والولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للمساعدات العسكرية لإسرائيل، ووفرت لها الحماية في مجلس الأمن الدولي باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات تنتقد إسرائيل.

وقال أردوغان “حدود الديمقراطية الغربية ترسمها مصالح إسرائيل… كل ما ينتهك مصالح إسرائيل هو معاد للديمقراطية ومعاد للسامية بالنسبة لهم”.

ويقول مسؤولو صحة فلسطينيون إن أكثر من 34 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة في الهجوم العسكري الإسرائيلي الدائر منذ سبعة أشهر تقريبا بعد أن قتل مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نحو 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.