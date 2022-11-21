أردوغان يهدد بعمليات برية على مقرات الأكراد شمال سوريا

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن العمليات العسكرية لبلاده في شمال سوريا والعراق لن تقتصر على حملة جوية فحسب وإن مناقشات ستجرى بشأن مشاركة قوات برية.

وأضاف أردوغان للصحفيين لدى عودته من قطر أن هيئة الأركان العامة التركية ووزارة الدفاع ستقرران معا بشأن مشاركة قوات برية، وذلك وفقا لما نقلته محطتا تي.آر.تي وسي.إن.إن ترك.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرات تركية نفذت ضربات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في سوريا والعراق أمس الأحد ودمرت 89 هدفا ردا على هجوم بقنبلة في إسطنبول قتل ستة قبل نحو أسبوع.

وأمس الأحد، أعلن وزير دفاع تركيا خلوصي أكار تدمير مخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات لمن وصفهم بـ”المسلحين” في شمال العراق وسوريا ضمن عملية أطلقت عليها أنقرة “المخلب السيف”.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية، عن أكار قوله إن الهدف من العملية التركية في شمال العراق وسوريا هو “ضمان أمن 85 مليون مواطن والحدود، والرد على أي هجوم غادر على تركيا”.

وأكد أن العملية “تستهدف الإرهابيين فقط ومخابئهم” في شمال العراق وسوريا، وتعهد بـ”مواصلة محاسبة الذين استهدفوا أمن بلادنا وأمتنا مثلما حاسبناهم من قبل”.