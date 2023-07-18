أردوغان يواصل جولته الخليجيّة.. ويبحث الشراكة الاستراتيجيّة مع أمير قطر

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل أردوغان في قصر لوسيل (الأناضول)

في إطار جولته الخليجية، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور الدوحة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر لوسيل.

وعقد الزعيمان قمة ثنائية تناولت عددًا من الملفات المهمة، تصدرتها العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن المنتظر التوقيع على بيان مشترك بمناسبة الذكرى الخمسين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما ستعقد اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين اجتماعها لمناقشة القضايا المهمة ومجالات التعاون المشتركة، وسيعقد مجلس الأعمال التركي القطري اجتماعًا لمناقشة الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وكان الرئيس التركي وصل في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، قادمًا من السعودية.

وحطت طائرة الرئاسة التركية في مطار حمد الدولي، وكان في استقبال أردوغان خالد بن محمد العطية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع القطري، والشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير قطر لدى تركيا، والسفير التركي في قطر محمد مصطفى كوكصو.