الرئيس التركي يوجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الخميس 29-9-2022) إنه وجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، بعد يوم من قوله إنه يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 12 بالمئة في الشهرين الماضيين، مما أدى إلى صدمات للأسواق بعد ارتفاع التضخم إلى 80 بالمئة في أغسطس آب.

وخفض أسعار الفائدة جزء من سياسة أردوغان غير التقليدية لخفض الأسعار بهدف السيطرة على التضخم. وأدت دورة التيسير النقدي في نهاية العام الماضي إلى أزمة في العملة فاقمت التضخم الذي وصل الآن إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.

وفي حديثه في الجمعية العامة لاتحاد التجار، كرر أردوغان وجهة نظره غير التقليدية بأن انخفاض الأسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وقال “معركتي الكبرى هي ضد الفائدة. أكبر عدو لي هي الفائدة. خفضنا سعر الفائدة إلى 12 بالمئة. هل هذا كاف؟ هذا ليس كافيا. هذا يحتاج إلى مزيد من الانخفاض”.

وأضاف “لقد ناقشنا هذا الأمر ونناقشه مع مصرفنا المركزي. وقد اقترحت الحاجة إلى مزيد من الخفض (لأسعار الفائدة) في اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة”.

وأمس الأربعاء قال أردوغان إن أسعار الفائدة ستنخفض إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام، على الرغم من دورة التشديد العالمية للسياسة النقدية والعملة المتداعية وارتفاع أسعار الطاقة.

وتراجعت الليرة التركية، التي سجلت أدنى مستوى قياسي لها عند 18.55 مقابل الدولار اليوم الخميس، ونزلت نحو 29 بالمئة هذا العام تضاف إلى تراجعها 44 بالمئة العام الماضي بفعل مخاوف بشأن سياسات اقتصادية غير تقليدية.