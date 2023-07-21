أردوغان يُعوّل على مشاريع الخليج.. ويأمل باستئناف اتفاق الحبوب بعد محادثات مع بوتين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ محادثاته المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تؤدي إلى عودة العمل بمبادرة الحبوب في البحر الأسود.

أردوغان وخلال تصريحات أدلى بها للصحافيين خلال رحلة العودة من جولة في دول الخليج وشمال قبرص، دعا في الوقت نفسه، الدول الغربية إلى النظر في مطالب روسيا.

وانسحبت روسيا هذا الأسبوع من اتفاق تم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود خلال العام الماضي.

كما ألغت ضمانات الملاحة الآمنة ومنذ ذلك الحين لم تبحر أي سفن من الموانئ الأوكرانية.

من جانب آخر، أوضح أردوغان أنّ مسار انضمام السويد إلى الناتو سيتبلور حسب الجدول الزمني للبرلمان التركي، و”الخطوات التي ستتخذها السويد (تجاه مكافحة الإرهاب) ستحدد موقفنا”.

وأضاف: من مصلحة السويد أن تتخذ خطوات ملموسة بمكافحة الإرهاب وتسليم الإرهابيين (إلى تركيا)، ونتطلع إلى أن تفي بالضمانات المقدمة.

وعن جولته في الخليج، أكد الرئيس التركي أننا “سنعزز تعاوننا مع دول الخليج عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة، وآمل أن ينعكس ذلك على اقتصاد تركيا بشكل إيجابي بأقرب وقت”.

وتابع قائلًا إنّه خلال زيارته إلى الخليج “جرى التوقيع على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران في تاريخ تركيا”، مشيرًا إلى أنّ “تطوير علاقاتنا مع مصر سيعزز طاقاتنا الاقتصادية، وسأزور ليبيا وربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال إفريقيا”.

كما أعلن أردوغان أنّه سيعقد لقاء مع نتنياهو، متمنيًا “أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية-الإسرائيلية.