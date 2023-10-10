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أردوغان: أمريكا ترسل حاملة طائرات هجومية "لارتكاب مجازر في غزة"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2023 9:29 مساءً
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء قرار الولايات المتحدة تحريك حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، قائلا إنها سترتكب “مجازر خطيرة” في غزة.

وفي أعقاب الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل يوم السبت، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستحرك مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل. وتضم المجموعة حاملة الطائرات جيرالد فورد.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي كارل نيهامر في أنقرة “ماذا ستفعل حاملة الطائرات الأمريكية بالقرب من إسرائيل ولماذا تأتي؟ ماذا ستفعل الزوارق والطائرات الموجودة عليها؟ ستضرب غزة وما حولها وتتخذ خطوات لارتكاب مجازر خطيرة هناك”.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق إن تركيا مستعدة للتوسط بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين لضمان الهدوء.

ويأتي الصراع في وقت تعمل فيه تركيا على إصلاح العلاقات مع إسرائيل بعد جفوة دامت سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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