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أردوغان: على الغرب الوفاء بوعوده للفلسطينيين

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2023 4:57 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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أشارت الرئاسة التركية إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في اتصال هاتفي يوم الاثنين، إنه يتعين على الدول الغربية الامتناع عن اتخاذ “خطوات استفزازية” فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكرت الرئاسة في تدوينة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن أردوغان أبلغ سوناك أنه يجب على القوى الغربية أن “تتذكر الوعود التي لم تُنفذ لفلسطين وتفعل ما هو لازم”.

وقالت إن أردوغان وسوناك ناقشا أيضا حل “الأزمة الإنسانية الخطيرة” في غزة.

وكانت قد أعلنت الرئاسة التركية في وقت سابق أن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش خلال إتصالٍ هاتفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي “الخطوات المحتملة التي يمكن أن تتخذها الدولتان لإنهاء القتال بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين”.

وفي منشور على منصة “أكس”، قال مكتب الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ رئيسي بأن تركيا “تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعا مجددًا إلى عدم إتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع”.

    المصدر :
  • رويترز

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