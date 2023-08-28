الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان يزور روسيا قريبا لبحث اتفاق الحبوب

منذ 4 دقائق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

A A A
طباعة المقال

أعلن متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي سيزور منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود قريبا، وإنه قد تكون هناك تطورات بشأن الاتفاق الذي كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بحرا.

ولم يحدد عمر جليك المتحدث باسم الحزب ما إذا كان أردوغان سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن اجتماعاً سيعقد بين رئيسي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في وقت قريب دون الكشف عن تفاصيل الاجتماع.

وقال بيسكوف للصحافيين: “سيعقد الاجتماع قريباً، سنبلغكم بهذا في الوقت المناسب”.

كما أوضح المسؤول الروسي أنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل إضافية، مضيفا “هناك اتفاقيات معينة في تواريخ الإعلان ونعتزم الالتزام بهذه الاتفاقيات”.

وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور روسيا في المستقبل القريب، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن صفقة الحبوب.

وكانت روسيا أخطرت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديد اتفاق الحبوب الذي توقف سريانه في 18 يوليو/تموز، وسبق أن أشار بوتين إلى أنه لا تتم تلبية شروط الاتفاق نظراً لأن الدول الغربية لم تلتزم بوعودها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الحرائق - تعبيرية
لليوم العاشر.. اليونان تكافح حريقا هائلا
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي يرفع التجميد عن أموال مخصصة لبلدات عربية
رحلات فضائية
بعد نجاح مهمة المسبار .. "سكاي روت" الهندية ستزيد عمليات الإطلاق

الأكثر قراءة

صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"
النائب جبران باسيل
"لن نقبل بهذا الرئيس".. ماذا كشف باسيل عن الحوار مع "الحزب"؟
محمد صلاح ويورغن كلوب
عناق وثلاث كلمات.. تصريح جديد لمدرب ليفربول حول انتقال صلاح إلى السعودية