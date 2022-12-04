أرسلت في وقت واحد.. استهداف بعثات دبلوماسية أوكرانية بطرود غريبة

لا تقتصر الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الحدود الجغرافبة للعملية العسكرية، حيث تلقت 18 بعثة دبلوماسية أوكرانية في 12 دولة رزما وطرودا “دموية”، خلال الأسبوع الجاري، فيما وصفته أوكرانيا بأنه “حملة إرهاب وترهيب”، تطال تمثيلياتها ومسؤوليها بالخارج.

وإلى حدود مساء الجمعة، قالت أوكرانيا إنه تم استهداف 17 سفارة برسائل تحتوي على عيون حيوانات، بعد الطرد المفخخ الذي تم إرساله إلى السفارة الأوكرانية بمدريد، الأربعاء، والذي تسبب في إصابة أحد الموظفين.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليه نيكولينكو، قال إن الطرود أرسلت في وقت واحد من دولة أوروبية واحدة، لم يرغب في كشف اسمها مع تواصل التحقيقات.

وأرسلت الأربعاء، بحسب الغارديان، أربع رسائل مفخخة إلى عناوين أخرى في إسبانيا، من بينها شركة تصنيع أسلحة إسبانية أنتجت صواريخ تم التبرع بها لأوكرانيا، وواحدة إلى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، وأخرى إلى السفارة الأميركية في مدريد.

وفي مقابلة مع CNN يوم الجمعة، وصف وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ما أعقب هجوم مدريد بأنه “أكثر غرابة، بل ومرضا”.

وأشار إلى أنه بعد الأربعاء، بدأت الطرود تصل إلى مختلف البعثات الدبلوماسية الأوكرانية “مبللة بسائل برائحة مميزة وتحتوي على عيون حيوانات”ّ.

وتابع المسؤول الأوكراني: “أغلب الطرود احتوت على عين بقرة، فيما وجد في طرد آخر عين خنزير”.

ولدى سؤاله عمن يعتقد أنه وراء هذه الرسائل، قال كوليبا إنه “يشعر بالإغراء لتسمية روسيا، لأنها تستفيد من زرع الخوف بين الدبلوماسيين الأوكرانيين”، لكنه أشار إلى أن من الممكن أن يكون “شخصا متعاطفا مع موسكو”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه “ربما تكون هذه الأفعال الإرهابية هي الرد الروسي على الرعب الدبلوماسي الذي خلقناه لهم على الساحة الدولية، وهذه هي الطريقة التي يحاولون بها الرد، بينما يخسرون المعارك الدبلوماسية الحقيقية الواحدة تلو الأخرى”.

وردا على ادعاءات كوليبا، حول احتمالية تورط موسكو في هذه الحوادث، أرسلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا واحدا لشبكة CNN: “مريض نفساني”.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، بعد ظهر الجمعة، إن الطرود تم تسليمها إلى سفارات أوكرانيا في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والقنصليات العامة في نابولي بإيطاليا وكراكوف ببولندا وبرنو بالتشيك.

وانفجر طرد كان موجها إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا في السفارة في مدريد، الأربعاء، أثناء قيام مسؤول أمني بفحصه، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة.

ونشر المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، صورة لحديقة سفارة مدريد، حيث شوهد ضابط أمن إسباني يقوم بدورية مع كلب شرطة.

وبالإضافة إلى الطرود، تم، بحسب الغارديان، تلطيخ مقر إقامة سفير أوكرانيا في الفاتيكان بما تشتبه كييف، أنه قد يكون براز حيوانات.

وقال سفير أوكرانيا في الفاتيكان، أندري يوراش: “تم تلطيخ باب الشقة والسلالم والجدران في المدخل بمادة قذرة برائحة كريهة”.

وتابع: “من الصعب شرح سبب هذه الرسالة الرهيبة بشكل كامل، لكنها بلا شك توجه ممنهج، وهجوم منظم على المهمات الدبلوماسية الأوكرانية في جميع أنحاء أوروبا”.

وفي كازاخستان، تم تلقي تهديد بوجود قنبلة في السفارة الأوكرانية، غير أن هذه المعلومات كانت مخادعة، بحسب المسؤولين في كييف.

ودعت أوكرانيا سفاراتها إلى تكثيف الإجراءات الأمنية وطلبت من الدول المضيفة المساعدة.