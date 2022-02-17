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أرقام صادمة.. كم حبة كبتاغون مهرّبة ضبطت السعودية منذ بداية الـ2022؟

17 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 9:09 مساءً
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أعلنت الجهات الأمنية السعودية، ضبط تهريب وترويج نحو 15.918.517 حبة كبتاغون منذ بداية العام الحالي 2022.

وتمكنت الجهات الأمنية، ممثلة في عدد من الجهات، من أبرزها مكافحة المخدرات والشرطة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ضبط تهريب وترويج نحو 15.918.517 حبة كبتاغون، وذلك منذ بداية العام الجاري 2022، بمعدل يصل إلى 338.691 حبة يتم إحباطها يوميا.

يذكر أن أكثر المخدرات التي يتم ضبطها في عدد من مدن المملكة، تتمثل في حبوب الكبتاغون وكذلك الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين.

وسجلت الجهات الأمنية إحباط تهريب ما يعادل 864.2 كيلوغراما من الحشيش المخدر.

المصدر: «الوطن»

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