أرقام فظيعة.. الجيش الروسي "منهك بشكل خطير" بسبب خسائره في أوكرانيا

أثار الصراع الأوكراني الروسي غضبًا دوليًا منذ أن أعلن فلاديمير بوتين عمليته العسكرية الخاصة على أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

مؤخراً أصيب العديد من الأشخاص بعد سلسلة من التفجيرات في قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم اليوم.

وفي تقرير نسره موقع “إكسبرس”، قال مسؤولون روس أن حريقًا تسبب في انفجار مستودع أسلحة في شمال شبه جزيرة القرم ، وهي منطقة تحتلها روسيا محل نزاع.

وقالت الوزارة الروسية إنه لم تقع إصابات “خطيرة” خلال الحادث، لكن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك أكد أن الانفجارات لم تكن عرضية.

لكن على الرغم من القوة العسكرية الروسية ، وجد المسؤولون الذين راجعوا إحصاءات الخسائر التي تعرض لها كلا الجانبين أن بوتين وجيشه تكبدوا حوالي 80 ألف ضحية في غضون ستة أشهر فقط.

يشير تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن حوالي 500 جندي روسي يُقتلون أو يُجرحون كل يوم من أيام الصراع، وفقًا لأحدث التقارير الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية.

في وقت سابق من هذا العام، تمكنت موسكو من الاستيلاء على منطقة لوهانسك في أوكرانيا ، وهي المنطقة الواقعة في أقصى شرق البلاد.

كان من المأمول في الأوساط الروسية أن يتيح لهم ذلك طريقًا للاستيلاء على دونيتسك ، لكن التقدم في هذه المهمة توقف بسبب عدد القتلى العسكريين الكبير.

كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، ناقش الأرقام خلال إيجاز في وقت سابق من هذا الأسبوع في البنتاغون.

وقال: “أعتقد أنه من المؤكد القول بأن الروس قد تسببوا بمقتل 70 أو 80 ألف ضحية في أقل من ستة أشهر.

“لقد حققوا بعض المكاسب الإضافية في الشرق، وإن لم يكن كثيرًا في الأسبوعين الماضيين، لكن ذلك كان بتكلفة غير عادية للجيش الروسي بسبب الأداء الجيد للجيش الأوكراني.”

وأشارت تقديرات أخرى إلى أن الخسائر الروسية بنحو 20 ألفًا حتى الآن، مع الإبلاغ عن أن 5000 من هؤلاء هم من مرتزقة مجموعة فاغنر.

مجموعة فاغنر هي قوة خاصة من الجنود المستأجرين يقال إن لها صلات ببوتين ، لكن روسيا لم تعترف بوجودها رسميًا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الإثنين ، على ما نشره رئيس الإدارة الإقليمية في لوهانسك سيرهي هايدي لموقع التواصل الاجتماعي Telegram ، أن “القوات الأوكرانية ضربت مقرًا للعدو تم تحديد مكانه بفضل صحفي روسي”.

وتابع: “هذه المرة، دمرت الضربة الناجحة مقر شركة فاغنر PMC في بوباسنا أمس” ، مضيفًا أنه “يتم توضيح عدد القتلى”.

تُعرِّف روسيا وفيات القوات بأنها من أسرار الدولة، مما يعني أن العدد الفعلي للخسائر التي عانى منها الكرملين من غير المرجح أن يكون معروفًا حقًا.

وكانت آخر مرة أشارت فيها موسكو إلى أي نوع من أرقام القتلى في الصراع في مارس آذار عندما قالت إن 1351 جنديا روسيا قتلوا.

في ذلك الوقت، قال المسؤولون الأمريكيون أن العدد الإجمالي من المرجح أن يكون أقرب إلى 5000.

بدورها، تكبدت أوكرانيا أيضًا خسائر فادحة، وهي مترددة بنفس القدر في تأكيد الأرقام، على الرغم من أن الأرقام تشير إلى أنه من المحتمل أن يتراوح بين 100 و 200 يوميًا.

وأوضح السيد كال أنه مع “استقرار الظروف في الشرق بشكل أساسي”، تمكنت أوكرانيا من تكثيف حملتها لاستعادة الأراضي هناك.

سيث جي جونز، مدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أوضح بدوره أن الجيش الروسي “منهك بشكل خطير” ، مضيفًا: “هذا له آثار على قدرتهم على خوض حملة برية فعالة في أوكرانيا”.

وقال إن روسيا كافحت لجلب جنود احتياط ومجندين جدد إلى جيشها، وأنه حتى الآن تم إرسال ما يقرب من 85 في المائة من جيشها الميداني إلى الحرب.

تشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه قبل غزو أوكرانيا، كان لدى روسيا حوالي 900000 جندي في الخدمة الفعلية.

وأضاف السيد جونز: “ربما لا يكون لدى الروس ما يكفي من القوات القتالية الفعالة للاستيلاء على دونيتسك بالكامل”.