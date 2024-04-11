أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني تكشف عن كتابته مذكرات قبل وفاته

قالت يوليا نافالنايا أرملة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني، اليوم الخميس، إن زوجها الراحل كتب مذكراته قبل وفاته “وستنشر في وقت لاحق من العام الجاري لتكشف عما لم يكن يعلم بوجوده سوى دائرته المقربة”.

وتوفي نافالني عن 47 عاماً في سجن بالقطب الشمالي في فبراير شباط الماضي. وسعى إلى أن يصبح رئيس روسيا وكان من أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين في الداخل. واتهم حلفاؤه، الذين تصفهم السلطات الروسية بالمتطرفين، بوتين بقتله. ونفى الكرملين أي تورط للدولة الروسية في وفاته.

وذكرت نافالنايا في منشور على منصة “إكس” من خارج روسيا أن زوجها الراحل بدأ في كتابة مذكراته، التي تحمل عنوان “باتريوت” أو (الوطني) في عام 2020 بعد أن تعرض للتسميم بما قال أطباء غربيون إنه غاز أعصاب وتم إجلاؤه إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي.

وأضافت أن الكتاب سيصدر بما لا يقل عن 11 لغة مختلفة في وقت واحد في 22 أكتوبر تشرين الأول.

وستنشر المذكرات في الولايات المتحدة بواسطة دار كنوبف للنشر.

ومن المرجح ألا تكون المذكرات متاحة بسهولة في روسيا، مسقط رأس نافالني، لأن السلطات حظرت حركته باعتبارها متطرفة وتعد أنصاره مثيري شغب مدعومين من الولايات المتحدة لإقامة ثورة.