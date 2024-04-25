أرمينيا.. القبض على نحو 100 في احتجاج مناهض للحكومة

أفاد موقع إلكتروني إخباري بأن الشرطة الأرمينية ألقت القبض على عشرات الأشخاص الذين شاركوا في احتجاج مناهض للحكومة في العاصمة يريفان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، وأشارت تقديرات لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء استنادا للشرطة إلى أن عدد المعتقلين 96.

ووفقا للشرطة، فقد عطل المتظاهرون حركة المرور في وسط المدينة ورفضوا الانصياع لأوامرها. وذكر موقع نيوز دوت إيه.إم أن الشرطة فرقت المظاهرة بالقوة.

ويواجه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان انتقادات في الداخل بعد قبوله بالتنازل عن عدة مناطق حدودية لأذربيجان، وهي خصم لبلده منذ فترة طويلة، في إطار اتفاق سلام.

وعادة ما كان ينظر إلي أرمينيا على أنها أقرب شريك لروسيا في جنوب القوقاز، إلا أن العلاقات الثنائية تدهورت بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية في ظل سعي يريفان لتعزيز علاقاتها مع الغرب واتهامها موسكو بعدم الدفاع عنها في مواجهة أذربيجان.

كما تسعى أرمينيا للنأي بنفسها عن حرب روسيا في أوكرانيا.