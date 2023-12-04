أرمينيا تتهم قوات أذربيجانية بقتل أحد جنودها

قالت وزارة الدفاع في أرمينيا إن قوات أذربيجانية قتلت بالرصاص أحد جنودها قرب حدود البلدين الاثنين، لكن باكو قالت إن هذا التقرير “كذب بين”.

وإذا صحت هذه الواقعة، ستكون الأولى من نوعها منذ أن استعادت أذربيجان ناجورنو قرة باغ في سبتمبر\أيلول في هجوم عسكري خاطف أدى إلى النزوح الجماعي لجميع الأرمن في الإقليم البالغ عددهم 120 ألفا تقريبا.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن القوات الأذربيجانية فتحت النار بعد ظهر اليوم الاثنين 3\12\2023 على موقع عسكري لأرمينيا في بارجوروني بالقرب من حدودها مع جيب نخجوان الأذربيجاني.

وأضافت أن التحقيق جار في الحادث، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وردا على سؤال من رويترز، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية إن التقرير الصادر من أرمينيا “لا يعكس الحقيقة بل هو كذب محض”.

وأضاف “ننفي بشكل قاطع المعلومات الاستفزازية الواردة من الجانب الآخر”.

وسبق أن عبرت أذربيجان وأرمينيا عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق سلام لكنهما لم تتفقا بعد على ترسيم حدودهما المشتركة التي لا تزال مغلقة وشديدة التحصين.