أرمينيا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزويان، اليوم السبت 9 مارس/آذار 2024، إن بلاده تدرس التقدم بطلب للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعيها لتعزيز العلاقات مع الغرب وسط التوترات مع حليفتها التقليدية روسيا.

وقال الوزير أمس الجمعة في مقابلة مع محطة تي.آر.تي وورلد التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) “تجري مناقشة العديد من الفرص الجديدة إلى حد كبير في أرمينيا هذه الأيام ولن يكون سرا إذا قلت إن ذلك يشمل العضوية في الاتحاد الأوروبي”.

جاءت التصريحات على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط.

ومنذ وصوله إلى السلطة في ثورة عام 2018 عزز رئيس الوزراء نيكول باشينيان علاقات أرمينيا مع أوروبا والولايات المتحدة، مما أثار غضب الحليفة التقليدية روسيا بشكل متكرر.

وقالت يريفان مرارا إن تحالفها مع موسكو لا يمتد إلى الحرب في أوكرانيا، في حين اتهم باشينيان روسيا بالسعي إلى تقويض حكومته.

كما تتهم أرمينيا روسيا بالتقاعس في الدفاع عنها ضد أذربيجان، خصمتها منذ فترة طويلة، التي تقاربت مع موسكو في السنوات القليلة الماضية.