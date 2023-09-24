لمراقبة حقوق الإنسان.. أرمينيا تدعو إلى نشر بعثة للأمم المتحدة

دعت أرمينيا أمس السبت إلى الانتشار الفوري لبعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان والأمن في ناجورنو قرة باغ وسط مؤشرات على احتمال وصول مساعدات إلى المنطقة الانفصالية في ظل وقف هش لإطلاق النار.

وأعلنت أذربيجان يوم الأربعاء وقف إطلاق النار بعد إجبار القوات الانفصالية الأرمينية على قبول العودة الكاملة لإقليم قره باغ إلى سيطرة أذربيجان. ويشكل الأرمن الغالبية العظمى من سكان إقليم ناجورنو قرة باغ ويقولون إنهم يخشون الاضطهاد إذا بقوا.

وتدير منطقة قرة باغ المعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان إدارة انفصالية منذ الحرب التي اندلعت في أوائل التسعينيات في ظل تفكك الاتحاد السوفيتي. ووعدت أذربيجان بحماية حقوق الأرمن لكنها تقول إن لهم مطلق الحرية إذا رغبوا في الرحيل.

وقال وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة “يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة بين الوكالات من قبل الأمم المتحدة في ناجورنو قرة باغ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض”.

وقال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف في كلمة أمام الأمم المتحدة أيضا إن بلاده ستواصل جهودها نحو “تعزيز عملية بناء السلام بعد الصراع وإعادة الإدماج والتعايش السلمي”.

خسرت أرمينيا، المدعومة تقليديا من روسيا، حربا عام 2020 أمام أذربيجان المدعومة من تركيا، بشأن إقليم ناجورنو قرة باغ. وقد أعدت مكانا لاستيعاب عشرات الآلاف من الأرمن من المنطقة، بما في ذلك الفنادق القريبة من الحدود، لكن رئيس الوزراء نيكول باشينيان يقول إنه لا يريدهم أن يغادروا منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى إحلال السلام في المنطقة، وأدان عدد من حلفاء أرمينيا الغربيين العملية العسكرية الأذربيجانية.

ومع ترك آلاف الأرمن في قرة باغ بدون طعام، توجهت قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر نحو الإقليم أمس السبت وهي الأولى منذ الهجوم الذي شنته باكو.

وقالت روسيا إنها سلمت أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى الإقليم.