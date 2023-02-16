الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أرمينيا ترسل لأذربيجان مقترحا للسلام بشأن ناجورنو قرة باغ

منذ دقيقة واحدة
اقليم قرة باغ

اقليم قرة باغ

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قوله في مؤتمر صحفي، الخميس، إن بلاده أرسلت إلى أذربيجان مسودة اقتراح لتسوية سلمية بشأن النزاع المتعلق بمنطقة ناجورنو قرة باغ.

ونشبت المواجهة الأخيرة بين الدولتين الواقعتين في جنوب القوقاز بسبب حصار استمر شهرين، بقيادة مواطنين من أذربيجان يزعمون أنهم نشطاء في مجال حماية البيئة، لممر لاتشين، وهو الطريق البري الوحيد الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناجورنو قرة باغ.

تعتبر مشكلة إقليم “قره باغ” الأذربيجاني، المحتل من قبل أرمينيا منذ عام 1992، إحدى أبرز مشاكل منطقة القوقاز، التي لم يتم حلها وبقيت حاضرة بقوّة على جدول أعمال النقاشات الدولية، منذ ما يقرب من 30 عاما، لاسيما مع هجمات الأرمن المتزايدة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في إقليم قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

    المزيد من أخبار العالم

    قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    في ذكرى غزو روسيا لأوكرانيا.. الأمم المتحدة تدعو إلى "سلام عادل"
    الذهب
    انخفاض واردات الهند من الذهب لأدنى مستوى في 32 شهرا
    البنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية
    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقلص توقعات النمو في 2023

    الأكثر قراءة

    البنك الدولي
    تقرير مقلق للبنك الدولي يتعلق بـ"تونس ولبنان"!
    نيمار إلى جانب زميله ومواطنه ماركينيوس
    بعد تسريب "المشادة الكلاميّة".. نيمار يتوعّد "الخائن": سأجدك وأفضحك
    مروان نجار
    لبنان يودّع المؤلف والمنتج اللبناني مروان نجار