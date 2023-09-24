أرمينيا تستقبل 377 لاجئا من ناجورنو قرة باغ

نقلت وسائل إعلام محلية عن حكومة أرمينيا قولها إن 377 لاجئا من إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي وصلوا إلى أرمينيا حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، الأحد.

وكان مراسلون لرويترز ذكروا أنهم شاهدوا مئات اللاجئين الأرمن اليوم الأحد في بلدة جوريس الأرمينية بالقرب من الحدود مع أذربيجان.

ونشر موقع (سيفيل نت) الإعلامي الأرميني (الأحد 24-9-2023) صورا ومقطع فيديو لمن قال إنهم لاجئون أرمن وصلوا إلى أرمينيا من منطقة ناجورنو قرة باغ.

واليوم الأحد قالت قيادة الأرمن في قرة باغ، المعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، إن من شردهم القتال هناك سترافقهم قوات حفظ سلام روسية إلى أرمينيا.

وقالت القيادة في وقت سابق، الأحد، إن 120 ألفا من عرقية الأرمن في ناجورنو قرة باغ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

بدوره اعتبر رئيس وزراء أرمينيا أيضا أنه من المرجح أن يغادر الأرمن المنطقة وإن بلاده مستعدة لاستقبالهم. وتغلبت أذربيجان الأسبوع الماضي على مسلحين أرمن في قرة باغ في أحدث حلقات صراع له جذور يعود تاريخها إلى وقت سقوط الاتحاد السوفيتي.

واضطر الأرمن في قرة باغ، وهي منطقة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان لكنها كانت خارج سيطرة باكو في السابق، إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 سبتمبر أيلول بعد عملية عسكرية خاطفة قام بها جيش أذربيجان الأكثر عددا وقوة خلال 24 ساعة.