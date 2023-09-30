أرمينيا تطلب المساعدة من الإتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئين من قرة باغ

قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية السبت إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في استقبال لاجئين قادمين من ناجورنو قرة باغ وذلك منذ استعادة أذربيجان السيطرة على المنطقة قبل أقل من أسبوعين.

ويعترف بمنطقة ناجورنو قرة باغ دوليا أنها جزء من أذربيجان، لكن غالبية سكانها من الأرمن المسيحيين الذين أسسوا جمهورية آرتساخ قبل ثلاثة عقود بعد صراع عرقي دموي مع انهيار الاتحاد السوفيتي.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قال في وقت متأخر من أمس الجمعة 29\9\2023 إن ما يزيد عن 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ أن شنت أذربيجان عملية عسكرية خاطفة لاستعادة السيطرة على ناجورنو قرة باغ.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي توفير ملاجئ مؤقتة وإمدادات طبية، وتابع أن روما تعمل على تعزيز سبل إرساء الاستقرار في المنطقة.