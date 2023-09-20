أرمينيا تقول انها لم تشارك في إعداد إتفاق وقف إطلاق النار في قرة باغ

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا قال الأربعاء إن يريفان لم تشارك في إعداد نص اتفاق وقف إطلاق النار في ناجورنو قرة باغ.

ونقلت إنترفاكس عن باشينيان القول إن السلطات في قرة باغ أبلغت مكتبه بقرار الموافقة على وقف إطلاق النار، وأضاف باشينيان أن أرمينيا ليس لها قوات في قرة باغ منذ أغسطس\آب 2021.

ووافقت عرقية الأرمن في جيب ناجورنو قرة باغ الانفصالي على مقترح روسي لوقف إطلاق النار الأربعاء، وذلك بعد أن بدأت باكو هجوما خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للسيطرة على الجيب مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

فيما أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات عرقية الأرمن في منطقة ناجورنو قرة باغ.

وقالت الوزارة إن قوات الأرمن في المنقطة الجبلية وافقت على “إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل”، وإنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.