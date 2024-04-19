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أرمينيا توافق على إعادة أربع قرى إلى سيادة أذربيجان

منذ ساعتين
علما أذربيجان وأرمينيا

علما أذربيجان وأرمينيا

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حجي زاده (الجمعة 19-4-2024) إن أرمينيا وافقت على إعادة أربع قرى تقع ضمن نطاق حدودها إلى أذربيجان.

وكتب حاجي زاده على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن القرى الأربع ظلت تحت سيطرة أرمينيا منذ أوائل التسعينيات وأن عودتها تمثل “حدثا تاريخيا طال انتظاره”.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان إن البلدين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن أربعة مناطق حدودية متنازع عليها.

وذكرت أذربيجان أن إعادة القرى هي شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي صراعا منذ أكثر من ثلاثة عقود بين الدولتين اللتين كانتا ضمن الاتحاد السوفيتي.

واتفاق اليوم الجمعة الذي تسنى التوصل إليه في اجتماع ترأسه نواب رئيسي وزراء البلدين، هو أوضح علامة حتى الآن على التقدم الذي أحرزه كلا الطرفين.

وبعد نشوب حربين كبيرتين بين البلدين، حدث تحول هائل لصالح أذربيجان في سبتمبر أيلول الماضي عندما شنت قواتها هجوما مباغتا لاستعادة السيطرة على إقليم ناجورنو قرة باغ، حيث يتمتع السكان المنحدرون من عرق الأرمن باستقلال بحكم الأمر الواقع منذ منتصف التسعينيات.

    المصدر :
  • رويترز

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