أرمينيا.. رئيس الوزراء يفوز بالغالبية في الانتخابات التشريعية

أظهرت النتائج النهائية لفرز الأصوات بالانتخابات التشريعية المبكرة في أرمينيا، فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية، صباح اليوم الاثنين النتائج ، بعد أغلاق مراكز الاقتراع أمس الأحد.

ووفقا للنتائج، فقد حصل حزب باشينيان “العقد المدني” على نحو 53.9% من الأصوات متقدما بفارق كبير على لائحة منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، التي حصدت 21% من الأصوات، بعد فرز كل بطاقات الاقتراع، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وجاء إعلان فوز باشينيان في الانتخابات التشريعية بعد ساعات قليلة من إعلانه بنفسه فوزه في الانتخابات إثر إظهار نتائج جزئية تقدم حزبه.

ال باشينيان في كلمة بثت مباشرة على صفحته في فيسبوك في وقت سابق “نعلم أننا حققنا نصرا مقنعا في الانتخابات وأننا سنحظى بغالبية مقنعة في البرلمان”.

وأضاف “منحنا الشعب تفويضا.. ويجب أن نستخدمه على الفور”.

وتابع باشينيان “الشعب الأرميني أعطى التفويض لحزبنا ’العقد المدني‘ لحكم البلاد، ولي أنا شخصيا كي أقوده بصفة رئيس للحكومة”.

وتنافس باشينيان (46 عاما) -وهو الصحفي السابق الذي أصبح رئيسا للحكومة في 2018 بعد ثورة سلمية ضد النخب الفاسدة القديمة- مع خصمه كوتشاريان (66 عاما) الرئيس السابق الذي يتهم منافسه بعدم الكفاءة، ويقدم نفسه على أنه قيادي يتمتع بخبرة.