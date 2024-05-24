أرمينيا وأذربيجان تسحبان قوات من منطقة حدودية تنازعتا عليها

من آثار الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني

نقلت وكالة تاس للأنباء عن مجلس الأمن القومي في أرمينيا قوله اليوم الجمعة إن أرمينيا وأذربيجان تسحبان قواتهما من منطقة تاووش-قازاخ الحدودية التي تنازعت عليها الدولتان من قبل.

واتفقت الدولتان على الخط الحدودي في المنطقة هذا الشهر.

واتهمت أرمينيا أذربيجان بتأجيج أزمة إنسانية في ناغورني قره باغ بعدما أغلقت باكو عام 2022 ممر لاتشين، مشيرة إلى أن آخر شحنة مساعدات إنسانية أرسلت عبر هذا الممر كانت في 15 يونيو/حزيران الماضي، في حين نفت باكو تلك الاتهامات، مؤكدة أن قره باغ يمكن أن يتلقى حاجته من الإمدادات عبر أذربيجان، وأن الانفصاليين في الإقليم رفضوا اقتراحها بإعادة فتح كل من ممر لاتشين وطريق أغدام بشكل متزامن.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية عسكرية في إقليم قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على الإقليم.