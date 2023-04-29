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أرمينيا وأذربيجان في جولة محادثات سلام جديدة بواشنطن

منذ 18 دقيقة
علم أذربيجان وأرمينيا

علم أذربيجان وأرمينيا

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قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية السبت إن أرمينيا وأذربيجان ستعقدان جولة جديدة من المحادثات في واشنطن غدا الأحد 30\4\2023 لمحاولة تطبيع العلاقات.

وتصاعد التوتر مجددا بين البلدين بسبب جيب ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه الذي نُشرت فيه قوات حفظ سلام روسية في 2020 لإنهاء حرب هي الثانية بين أرمينيا وأذربيجان على الجيب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.

والجيب المحاط بالجبال معترف به دوليا على أنه جزء من أذربيجان، لكن أغلب سكانه من أصول أرمينية.

وقالت المتحدثة أني باداليان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك “سيكون وزير الشؤون الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان في واشنطن العاصمة من 30 أبريل في زيارة عمل. وتم التخطيط للجولة المقبلة من المباحثات بشأن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان”.

    المصدر :
  • رويترز

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