أرمينيا: 1050 شخصا دخلوا البلاد من ناجورنو قرة باغ

قالت حكومة أرمينيا في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن 1050 شخصا عبروا إلى البلاد من ناجورنو قرة باغ، وهو إقليم في أذربيجان تسكنه أغلبية من الأرمن.

وأضافت الحكومة في بيان “حتى الساعة 22:00 (1800 بتوقيت جرينتش)، دخل 1050 شخصا إلى أرمينيا قادمين من ناجورنو قرة باغ”.

قالت قيادة إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي لرويترز، الأحد، إن الأرمن في ناجورنو قرة باغ، والبالغ عددهم 120 ألفا، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، تخلص الأرمن هناك من سيطرة أذربيجان الصورية واستولوا على أراض مجاورة فيما يعرف الآن باسم حرب قرة باغ الأولى. وقُتل نحو 30 ألفا وشرد أكثر من مليون معظمهم من أذربيجان في الفترة من 1988 إلى 1994.

وقال قادة الأرمن في قرة باغ في بيان إن قوات حفظ السلام الروسية سترافق كل الذين شردتهم عملية أذربيجان العسكرية ويريدون المغادرة إلى أرمينيا.