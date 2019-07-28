“أرو 3” الإسرائيلي يجتاز اختبارا في “أقاصي الأرض”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، أن منظومة “أرو-3 ” الدفاعية الجوية المدعومة من الولايات المتحدة اجتازت اختبارا بالذخيرة الحية في ولاية ألاسكا، القريبة من القطب المتجمد الشمالي.

والمنظومة الإسرائيلية مصممة لتكون حصنا في مواجهة الصواريخ الباليستية التي تخشى تل أبيب أن تطلق من إيران وسوريا.

وشاركت في تصنيعها شركة بوينغ الأميركية، وتوصف بأنها قادرة على تدمير الصواريخ في الفضاء على ارتفاع يضمن تدمير أي رأس حربي غير تقليدي، وفقا لوكالة “رويترز”.

وكانت تل أبيب أعلنت أن هذه المنظومة أصبحت جاهزة للعمل مطلع العام 2017.

واعتبر الأمر حينها أنه يوسع قدرات إسرائيل إلى الفضاء الخارجي على غرار “حرب النجوم” حيث يمكن تدمير الصواريخ المهاجمة بأمان.

وتعمل منظومة “أرو 3 ” عبر إطلاق الصواريخ المضادة إلى الفضاء، حيث تنفصل رؤوسها الحربية وتتحول إلى مقذوفات مدمرة تتعقب الصواريخ المستهدفة وتصيبها، بخلاف منظومة “أرو 2” التي تعمل على اعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي.

واعتراض الصواريخ في الفضاء، يعني تدميرا آمنا لأي صواريخ نووية أو بيولوجية أو كيماوية، وفق ما تقول تل أبيب.

وكانت إسرائيل عبًرت مرارا عن قلقها من خطر الصواريخ الباليستية الذي تمثله إيران ووكلاؤها.

وتمتلك الولايات المتحدة منظومتها الخاصة لاعتراض الصواريخ الباليستية في الفضاء والتي تعرف باسم “إيجيس”.

المصدر وكالات