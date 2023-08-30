أزمات تلاحق بوتين.. انخفاض الروبل وارتفاع الأسعار بسبب العقوبات

عندما خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الأسبوع الماضي بعد شهر مؤلم حيث انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً مقابل الدولار الأميركي، سعى بوتين إلى استخدام لهجة واثقة، وقال إن الاقتصاد الروسي ينمو مرة أخرى والأجور آخذة في الارتفاع.

ولكن على الرغم من ذلك، لم يتمكن بوتين من تجنب الإشارة إلى الضعف المتنامي الذي يطارد الاقتصاد مع تفاقم العقوبات الغربية، وهو الضعف الذي تفاقم بفِعل انخفاض قيمة الروبل.

وقال بوتين بنبرة توتر في صوته: “تظهر البيانات الموضوعية أن المخاطر التضخمية آخذة في التزايد، وأن مهمة كبح جماح نمو الأسعار أصبحت الآن الأولوية الأولى. أطلب من زملائي في الحكومة والبنك المركزي إبقاء الوضع تحت السيطرة المستمرة”.

إن الارتفاع السريع في الأسعار الناجم عن انخفاض قيمة الروبل بنسبة 20% بين أوائل يونيو ومنتصف أغسطس، وضخ الحكومة الأموال في صناعة الدفاع الروسية، جعل الحرب الروسية وتأثير العقوبات موطناً للعديد من الروس لأول مرة، كما يقول الاقتصاديون.

وقالت جانيس كلوغ، الخبيرة الاقتصادية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: “لقد كان الشعب الروسي يعزل نفسه عن هذه التطورات السياسية، لكن معدل التضخم أمر لا يمكنهم عزل أنفسهم عنه لأنه يتعين عليهم أن يدفعوا. إنها الطريقة التي تتدخل بها السياسة حقًا في حياتهم، وهذا هو الجزء الذي يثير قلق القيادة الروسية. لأنه لا توجد دعاية ستجعل هذا يختفي”.

ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يصل معدل التضخم إلى 6.5% بحلول نهاية عام 2023. لكن الاقتصاديين يقولون إن الانخفاض السريع في قيمة الروبل يمكن أن يؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وقد يصل معدل التضخم إلى رقمين بحلول نهاية العام، حتى بعد أن قام البنك المركزي برفع طارئ لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر، الذي يبلغ الآن 12%، في محاولة لمواجهة ذلك.

ومع أن الواردات لا تزال تشكل ما يصل إلى 40% من متوسط سلة المستهلك الروسي، فقد أظهر استطلاعان حديثان أن الروس قد بدأوا بالفعل في خفض الإنفاق. وجدت إحدى الدراسات التي نشرتها رومير، أكبر وكالة لأبحاث السوق في روسيا، في 16 أغسطس، أن 19% من المشاركين في الاستطلاع بدأوا في تقليص مشترياتهم من السلع الأساسية مثل معجون الأسنان ومسحوق الغسيل والمواد الغذائية في يوليو، مقارنة بـ 16% في الشهر السابق.

إن خسارة الروبل لأكثر من ثلث قيمته منذ نوفمبر من العام الماضي إلى حد كبير هو نتيجة العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية نهاية عام 2022، عندما حظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات النفط الروسية وفرضت مجموعة دول مجموعة السبع سقفًا للأسعار على مبيعات النفط الخام الروسي في أماكن أخرى، وقررت أنه لا يمكن بيع نفطها بما لا يزيد عن 60 دولارا للبرميل.

على الرغم من أن تجار النفط الروس قد غرقوا في الظلام وهم يحاولون نشر أساطيل وهمية تسعى إلى تجنب القيود والتدابير، وبالاقتران مع الانخفاض الحاد في صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، فقط حرمت الميزانية الروسية من مصدر رئيسي للإيرادات، مع انخفاض الدخل من صادرات الطاقة بنسبة 47% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي الوقت نفسه، أدى تحول روسيا إلى قنوات الاستيراد الرمادية لتجنب ضوابط التصدير – من خلال دول مثل تركيا والصين ودول آسيا الوسطى – إلى إعادة الواردات إلى مستويات ما قبل الحرب، مما زاد الضغط على الروبل.

ويقول محللون إن المسؤولين الروس يواجهون العواقب الاقتصادية التحويلية لحرب بوتين ضد أوكرانيا. وضاعفت الحكومة هدف الإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، وضخت أكثر من 60 مليار دولار من أموال الميزانية في صناعة الدفاع في النصف الأول من عام 2023، وفقًا لأرقام حكومية كشفت عنها رويترز هذا الشهر، لتغذية آلة الحرب.

وقد ساهمت فورة الإنفاق في دعم الاقتصاد الروسي ضد التأثيرات الأكثر ضرراً للعقوبات الغربية، مما سمح للكرملين بالترويج للعودة إلى النمو الاقتصادي الإجمالي، الذي توقعه البنك المركزي الروسي بنسبة 1.5 إلى 2.5%، وصندوق النقد الدولي بنسبة 0.7%، بعد انكماش بنسبة 2.1% العام الماضي.

لكنه يخلق أيضًا اختلالًا كبيرًا في الاقتصاد الروسي، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم حيث تعمل مؤسسات الدفاع على مدار الساعة وتفاقم نقص العمالة الناجم جزئيًا عن تعبئة المجندين إلى الجبهة في أوكرانيا وفرار مئات الآلاف من الروس إلى الخارج منذ بداية الحرب.

وأظهر استطلاع أجراه معهد جيدار في موسكو أن 42% من الشركات التي شملها الاستطلاع اشتكت من نقص العمال في يوليو. وفي علامة على اليأس المتزايد، أصدر بوتين الأسبوع الماضي مرسوما يقضي برفع القيود المفروضة على توظيف المراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، لمواجهة نقص العمالة، وفقا لقائمة الأوامر الرئاسية المنشورة على موقع الكرملين على الإنترنت.

وقال مارك سوبل، الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للسياسة النقدية والمالية الدولية في وزارة الخزانة ويعمل الآن مستشاراً بارزاً في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “التأكيدات السابقة بأن العقوبات ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الروسي كانت خاطئة آنذاك ولا تزال كذلك. لكن تأثير الإجراءات الغربية ضد روسيا كان معوقًا، وسوف يستمر طويل الأمد”.

على الرغم من تأثير القيود على تصدير النفط، تقاوم إدارة بايدن مناشدات الحكومة الأوكرانية لخفض سقف أسعار النفط من 60 دولارًا إلى 30 دولارًا للبرميل، لأنها تخشى أن يدفع ذلك روسيا إلى خفض إنتاج النفط والتسبب في ارتفاع أسعار الغاز، مما يؤرق الاقتصاد العالمي بينما تتجه الولايات المتحدة نحو الانتخابات الرئاسية في عام 2024، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية. وقال هؤلاء الأشخاص إن أي مناورة من هذا القبيل ستتطلب أيضًا دعم المشرعين الأوروبيين، وتخاطر بتقويض الدعم للمجهود الحربي الأوكراني. وقال أحد الأشخاص: “هذا هو التوتر المركزي الذي يتصارعون معه”. وقد ورفضت متحدثة باسم وزارة الخزانة التعليق.

وقال أوليغ أوستنكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه من الضروري أن يتخذ الغرب إجراءات جماعية. وأضاف: “نحن بحاجة إلى ضغط كبير لتخفيض سقف الأسعار، وإلا سيكون لدى الروس ما يكفي من المال لمواصلة هذه الحرب”.

وقالت إيلينا ريباكوفا، زميلة بارزة في معهد بيترسون ومديرة البرامج الدولية في كلية كييف للاقتصاد، إنه بدون مزيد من الضغوط على عائدات النفط الروسية، من المحتمل أن تتمكن السلطات الروسية من التغلب على أي ارتفاع في التضخم، حتى لو كان المعدل يتجه إلى تضخم في حدود خانتين.

وقالت ريباكوفا: “لا أعتقد أن التضخم سيكون مشكلة كبيرة ما لم تضطر الحكومة إلى البدء في طباعة النقود لدعم الميزانية. إذا كان هناك بعض النجاح في تشديد تهرب روسيا من تحديد سقف لأسعار النفط، وكان بوتين يريد زيادة الإنفاق الاجتماعي، فإن ذلك سيكون تحديا. إذا رأينا أن عجز الموازنة للعام المقبل سيكون حوالي 6 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، فسيكون ذلك تحديًا”.

وقال آخرون إن التأثير التضخمي يثير بالفعل تساؤلات حول استدامة تكتيكات بوتين على المدى الطويل. وفي علامة على التوتر، التقى نائب وزير التجارة والصناعة فيكتور يفتوخوف مع رؤساء التجزئة هذا الشهر وطالبهم بالحد من أي ارتفاع في الأسعار، حسبما ذكرت صحيفة إزفستيا الروسية.

وقال كلوج إن الضغوط التضخمية المتزايدة تخاطر بتحويل مشاكل روسيا الاقتصادية إلى مشاكل سياسية. “السؤال هو ما هو حجم التضخم الذي سيتحمله الشعب الروسي؟”