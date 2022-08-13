أزمة الإمدادات.. ألمانيا تعتزم خفض تدفئة المباني العامة إلى 19 درجة

تتخوّف الدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا، من شتاء عصيب قادم على القارة، نتيجة أزمة إمدادت الطاقة بعد الحرب الروسية – الأوكرانية.

في هذا الإطار، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنّ البلاد تنوي خفض التدفئة في المباني العامة كلها هذا الشتاء، على ألا تتخطى الحرارة 19 درجة مئوية.

وبعدما قدّم في يوليو تدابير للاقتصاد في استهلاك الطاقة، أوضح وزير الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا “روبرت هابيك” (حزب الخضر)، في مقابلة مع صحيفة “زودويتشه تسايتونغ”: “بالإضافة إلى هذه الإجراءات، ينبغي ألا تتخطى الحرارة 19 درجة في المباني العامة، ما عدا طبعا في المستشفيات والمراكز الاجتماعية”، مضيفًا: “سوف نصدر مراسيم في هذا الصدد”، حيث أنه بات ينبغي أيضا إطفاء إنارة العمارات والمعالم التاريخية ليلا، وهو إجراء شرعت بعض المدن، مثل برلين، في تطبيقه.

واعتبر روبرت هابيك أنه “ينبغي التقنين أكثر في الطاقة المستهلكة في مجال العمل”، موضحًا أن “المحادثات جارية مع وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين”.

هذا وتحثّ حكومة المستشار “أولاف شولتس”، منذ عدة أسابيع، على بذل مجهود وطني لخفض استهلاك الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة، والتي قد تتقلص إمداداتها هذا الشتاء بسبب الأزمة الأوكرانية، إذ يخشى أكبر اقتصاد أوروبي شتاء صعبًا بسبب أزمة الطاقة التي حذّر وزير الاقتصاد من تداعياتها على القطاع.

وأُطلقت حملة تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء للترويج لبعض الممارسات في البلاد، مثل الحد من استخدام مكيفات الهواء وتفضيل المواصلات العامة، كما بادرت عدة مدن إلى خفض حرارة المياه في أحواض السباحة أو الإنارة في المدن، فيما تعتزم بلدية آوغسبورغ في بافاريا إطفاء حتى بعض إشارات المرور.