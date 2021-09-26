الأثنين 19 صفر 1443 ﻫ - 27 سبتمبر 2021 |
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أزمة البنزين في بريطانيا تتفاقم.. وآلاف المحطات نفد مخزونها

منذ 13 دقيقة
محطة بنزين في بريطانيا

محطة بنزين في بريطانيا

أسوشييتد برس
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أعلنت جمعية تجار البنزين في بريطانيا عن نفاد المحروقات في الآلاف من محطات الوقود، بسبب “تهافت السائقين”، في ظل تعطل الإمدادات جراء أزمة سائقي صهاريج الوقود.

وقالت الجمعية التي تدير نحو 5500 منفذ مستقل، إن “الوقود نفد من آلاف محطات التزود البريطانية اليوم الأحد، حيث تهافت السائقون على ملء سياراتهم في ظل تعطل الإمدادات بسبب العجز في عدد سائقي الشاحنات التي تنقل النفط للمحطات”.

وأضافت أن “حوالي ثلثي أعضاء الجمعية أفادوا بأنهم باعوا وقودهم، أما بقيتهم فقالوا إن مخزونهم نضب جزئيا وشارف على النفاد”.

واصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في نهاية الأسبوع، وسادت حالة من التوتر حيث انتظر بعض السائقين لساعات.

وتم استدعاء الشرطة إلى إحدى محطات الوقود في لندن اليوم الأحد بعد مواجهات بين السائقين و”تم إلقاء القبض على مشتبه في الاعتداء”.

وأعلنت وزارة النقل أن “المملكة المتحدة لديها عجز بعشرات الآلاف من سائقي الشاحنات، بسبب عدة عوامل، منها جائحة كورونا، وشيخوخة القوى العاملة في هذا المجال، ونزوح العمال الأجانب عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي”.

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