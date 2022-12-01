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أزمة الطاقة.. الفرنسيون في مواجهة انقطاع للكهرباء "بضعة أيام" هذا الشتاء

منذ ساعتين
علم فرنسا

علم فرنسا

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قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة (آر.تي.إي) في فرنسا خافيير بياتشاكزاك (الخميس 1-12-2022) إن نقص إمدادات الكهرباء قد يؤدي إلى انقطاع التيار “لبضعة أيام” هذا الشتاء، في الوقت الذي أخطرت فيه الحكومة السلطات المحلية بسبل إدارة الموقف في حالة حدوث أي انقطاع محتمل.

وقال بياتشاكزاك لراديو فرانس إنفو “ينطوي الوضع على خطر، لكن لا ينبغي لنا أن نعتقد أن انقطاع التيار الكهربائي أمر لا مفر منه”.

ونوه بياتشاكزاك في لقائه إلى آخر توقعات الهيئة بخصوص إمدادات الكهرباء، والتي سلطت الضوء على مخاطر نقص تلك الإمدادت في يناير كانون الثاني.

وقال “لدينا اليوم 35 جيجاوات من الطاقة النووية المتاحة حتى الأول من ديسمبر كانون الأول، والهدف هو أن نصل إلى 40 و41 (جيجاوات) بحلول أول يناير كانون الثاني، وإلى 43 (جيجاوات) بنهاية الشهر، مقارنة بقدرة إجمالية تبلغ 61”.

وقال بياتشاكزاك إن الهيئة استندت في توقعاتها إلى جدول الصيانة النووية الذي تعده شركة إليكتريسيتي دو فرانس، مع توقع حدوث بعض التأخيرات.

    المصدر :
  • رويترز

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