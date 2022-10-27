الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
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أزمة الطاقة تهدّد سلاسل توريد الأدوية الأساسية في أوروبا

منذ ساعة واحدة
أزمة الطاقة تتصاعد في أوروبا

أزمة الطاقة تتصاعد في أوروبا

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حذرت شركة تيفا للصناعات الدوائية في تقرير اليوم الخميس من أن ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا يهدد بتسريع نزوح الشركات المهمة في تصنيع الأدوية الأساسية، مما يزيد من المخاطر الواقعة على سلاسل توريد الأدوية التي تضررت بالفعل في ذروة كوفيد-19.

والأدوية الأساسية ضرورية في علاج المشكلات الصحية المزمنة، بالإضافة إلى كونها ضرورية في الإجراءات الجراحية. وهي غالبا لا تخضع لقواعد براءات الاختراع، وتباع بأبخس ثمن ممكن تحدده هيئات الصحة الوطنية أو اتحادات شركات التأمين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ولطالما دفع الضغط الواقع على تسعير هذه الأدوية الرئيسية لانتقال تصنيع المكونات الأكثر استهلاكا للطاقة، أو المكونات الدوائية الفعالة، جهة الشرق نحو الهند والصين، حيث التكاليف أقل بشكل كبير.

وكتبت تيفا في التقرير أن الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا وما رافقها من أزمات في الطاقة والاقتصاد من شأنها “أن تقوض قطاع الأدوية في القارة إلى الأبد فيما يتعلق ببعض الأدوية الضرورية”.

وسلط مسؤولو الشركة الضوء على النقص الأخير في ألمانيا لعقار تاموكسيفين، وهو مكون فعال يستخدم في علاج رئيسي لسرطان الثدي. وأوضحوا أن الشركة الأوروبية الوحيدة المصنعة للمكونات الفعالة للعقار أوقفت الإنتاج لأنه أصبح غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية.

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