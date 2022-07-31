أزمة الطاقة.. وزير ألماني يدعو الى وقف إنتاج الكهرباء من الغاز

تواصل ألمانيا البحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسية، وتقليل الاعتماد عليها لتفادي أزمة كهرباء ترتّب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوروبي الأكبر. وقد تعمّقت أزمة الامدادات بعد خفض روسيا تدفقات الغاز الى أوروبا عبر نورد ستريم 1، عازيةً السبب الى مشاكل تقنية.

في هذا الاطار، دعا وزير المالية الألماني “كريستيان ليندنر” الى وقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز لتفادي اندلاع أزمة جديدة في اقتصاد البلاد.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” الألمانية الصادرة الأحد 31 تموز، قال زعيم الحزب الديمقراطي الحر: “يجب أن نعمل على منع حدوث أزمة كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز”.

وأضاف النائب الثاني للمستشار الألماني “أولاف شولتس”: “لهذا السبب ينبغي عدم المضي قدما في إنتاج الكهرباء بالشكل الذي يحدث به الآن”.

وفي إشارة إلى وزير الاقتصاد “روبرت هابيك”، قال ليندنر إن “هابيك لديه التفويض القانوني ليمنع ذلك”.

في السياق، أشار ليندنر إلى أن هناك “الكثير من الأمور التي تدعو إلى عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ، بل تدعو إلى تمديد استخدامها إلى 2024 إذا لزم الأمر”.

وتستعد ألمانيا لأزمة طاقة حيث يحاول الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية وسط مواجهة بشأن عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا.