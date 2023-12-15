أزمة الملاحة بالبحر الأحمر تتوسع.. شركتان عالميتان توقفان عمليات الشحن بالحاويات

قال متحدث باسم شركة الشحن الدنمركية إيه.بي مولر ميرسك لرويترز اليوم الجمعة إن الشركة ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت الشركة في بيان “في أعقاب الحادث الوشيك الذي شهدته سفينة ميرسك جبل طارق أمس والهجوم الآخر على سفينة حاويات اليوم، أصدرنا تعليمات لجميع سفن ميرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلتها حتى إشعار آخر”.

وقالت شركة ميرسك أمس الخميس إن سفينتها ميرسك جبل طارق استُهدفت بصاروخ في أثناء إبحارها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالسعودية، ووردت تقارير عن سلامة الطاقم والسفينة.

من جانبها، أعلنت شركة هاباج لويد الألمانية للحاويات وقف جميع الرحلات البحرية عبر البحر الأحمر حتى 18 ديسمبر، مشيرة إلى أنها ستقرر بعد 18 ديسمبر ما إذا كانت ستمدد وقف الرحلات البحرية أم لا.

وفي وقت سابق من اليوم، نفت شركة ميرسك ما أعلنته حركة الحوثي المتحالفة مع إيران بأن الجماعة استهدفت سفينة لها في أثناء إبحارها باتجاه إسرائيل.

وقالت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها قصفت سفينة ميرسك التي كانت تبحر باتجاه إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم ميرسك لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني عقب إعلان الحوثيين “السفينة لم تستهدف”.

وقال الحوثيون إنهم نفذوا عملية عسكرية ضد سفينة حاويات لميرسك، وأصابوها بشكل مباشر بطائرة مسيرة. ولم يقدم الحوثيون، الذين أعلنوا ذلك في بيان، أي دليل.

وقالت ميرسك إن الشركة تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الأمني​​المتصاعد للغاية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وكتبت في البيان “الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في المنطقة مثيرة للقلق وتشكل تهديدا كبيرا لسلامة وأمن البحارة”.