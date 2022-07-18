أزمة بريطانيا.. نقطة تحول في حرب روسيا ضد أوكرانيا

نقلت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، عن أحد المحللين السياسيين، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”سيستغل عدم الاستقرار السياسي“ في لندن، وهي حليف رئيسي لكييف، للدفع بحملته العسكرية في أوكرانيا إلى أبعد مدى ممكن.

وفي هذا الشأن، قالت مارينا ميرون، وهي خبيرة في الاستراتيجيات العسكرية، للصحيفة إن بوتين، ”سيتطلع بشكل مطلق إلى استغلال الاضطرابات السياسية في بريطانيا في خضم استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي أكد أن قراره لن يؤثر على دعم بلاده لأوكرانيا“.

وأضافت ميرون، وهي باحثة في ”مركز الأخلاقيات العسكرية“ البريطاني، في حديثها: ”إنها فرصة عظيمة لروسيا، خاصة في ميدان معركة المعلومات. وحتى قبل الوضع برمته في أوكرانيا، كان معروفا أن روسيا تستغل عدم الاستقرار السياسي في أي بلد، سواء كانت فرنسا أو الولايات المتحدة“.

وأوضحت الخبيرة العسكرية أن الوضع في بريطانيا ”فرصة عظيمة، لأن أقوى سلاح في العقيدة الروسية هو المعلومات.. إنهم يؤكدون ذلك في كثير من الكتابات العسكرية“.

وتابعت أن ”الفشل في إيقاف آلة الحرب الروسية، سيكون نقطة ضعف تعمل لصالح الكرملين“، وقالت: ”هذا هو المكان الذي ستحاول فيه روسيا التدخل واستغلال ذلك في عمليات المعلومات“.

واستطردت بالقول: ”بريطانيا مشغولة بالسياسة الداخلية. وبالرغم من أنني من أكبر الداعمين لأوكرانيا، إلا أنه إذا كنت في وضعهم (الروس)، ربما كنت سأستغل ذلك في ساحة المعركة“.

وكان جونسون قد أشرف على ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني من المساعدات المالية التي وصلت أوكرانيا من لندن.

في المقابل، نقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية عن رئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، قوله إن ”الزعيم الروسي غير قادر على رفع الروح المعنوية لدى قواته التي تعاني منذ فترة“.

وأضاف راداكين: ”هناك بعض القوات الروسية التي من الواضح أنها فعالة وهي تتقدم على الأرض وتحقق نجاحا، لكن القوة الإجمالية تكافح من حيث أعدادها، وبشكل خاص من حيث معنوياتها“.

وأوضح راداكين أن ”موسكو سعت لحشد قوات الاحتياط دون نجاح عسكري.. إنهم يضطرون إلى الذهاب إلى المناطق الريفية في روسيا لأن الناس يتجنبون الاستدعاء في المدن“.