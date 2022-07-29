أزمة تضرب سلاح الجو الإسرائيلي!

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي وقف تحليق مقاتلاته الشبح إف 35 مؤقتا في أعقاب مخاوف أمريكية من عيوب في أنظمة القفز بالمظلة.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي على تويتر إن الطائرات ستخضع لعمليات فحص تستمر بضعة أيام وإن أي عمليات للمقاتلات إف 35 في تلك الفترة ستتم بتفويض خاص من قائد السلاح.

يأتي الإعلان الإسرائيلي بعد إشعار أمريكي بوقف طلعات أسطول طائرات أف – 35، في أعقاب معطىً استثنائي خاصّ بالأمان، ظهر في أحد عناصر مقعد القذف، وهو الذي يقذف الطيار خارج الطائرة في حال تعرّضها للخطر أو إصابتها”.

وكشف موقع إذاعة “الجيش الإسرائيلي” أنه “في أعقاب ذلك، فإنّ قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، سيُجري قريباً تقديراً للوضع في الموضوع، وسيقرّر إذا كان سيُوقف طلعات التشكيل الإسرائيلي من طائرات أف – 35”.

وتعليقاً على الموضوع، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أنّ “الأخبار من الجيش الأميركي، بشأن العطل في طائرات أف -35، أقلقت كثيراً سلاح الجو الإسرائيلي”.

وتحدّثت عن الموضوع، كاشفةً أنّ “سلاح الجو الأميركي اكتشف عطلاً في إحدى القطع في كرسيّ القذف، والتي يمكن أن تسبّب انفجاراً في حجرة الطيار خلال استخدامه”، واصفةً الأمر بأنّه “حادثة مهمة جداً”.