أزمة حادة في روسيا.. إنتاج الغاز ينهار ويصل لأدنى مستوى له منذ السبعينيات

قالت شركة الطاقة الحكومية العملاقة في روسيا “غازبروم” في أحدث تقرير لها إن إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2023 بلغ 179.45 مليار متر مكعب. وأضافت غازبروم أن هذا يمثل انخفاضًا سنويًا بنسبة الربع تقريبًا (24.7%)، وانخفاضًا بنسبة 26.5% في إمدادات الغاز إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

ومنذ أن بدأ غزو فلاديمير بوتين واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، سعت العقوبات إلى عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي، وقطعها عن النظام المصرفي الدولي “سويفت” وتجميد بعض احتياطياتها من النقد الأجنبي.

كما دفع الغزو أوروبا إلى خفض مشترياتها من النفط والغاز الروسي بشكل كبير. وقد تغلبت القارة على أزمة الطاقة في الشتاء الماضي جزئيا من خلال خفض استهلاك الطاقة وإيجاد موردين آخرين، مثل بائعي الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا.

وقال تقرير غازبروم إن الغرب ساهم في انخفاض كمية الوقود، وأضاف أن “اتخاذ عدد من الدول قرارات ذات دوافع سياسية تهدف إلى التخلي عن استيراد الغاز الروسي”.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية المستقلة Agentstvo أن شركة غازبروم “لم يكن لديها مثل هذا معدل الإنتاج المنخفض في تاريخها بأكمله” وأن “آخر مرة كان هناك رقم مماثل كان في الاتحاد السوفيتي في عام 1978″، وهو العام الذي تم فيه إنتاج 372.1 مليار متر مكعب.

“منذ ذلك الحين، زاد إنتاج الغاز”، حسبما أفاد موقع Agentstvo. وأضاف المنفذ كيف أن إنتاج الغاز السوفييتي شمل أيضًا حقولًا في أوكرانيا وأوزبكستان. كما أرسلت مجلة نيوزويك بريدًا إلكترونيًا إلى شركة غازبروم للحصول على مزيد من التعليقات.

وفي فبراير 2023، اتهم بوتين الغرب بمحاولات مباشرة لمحاولة إعاقة وتقييد صناعة الغاز الروسية، لكنه أضاف أن شركة غازبروم “تمضي قدمًا وتطلق مشاريع جديدة”.

وقال توماس أودونيل، المحلل الجيوسياسي المقيم في برلين، لمجلة نيوزويك إن بوتين قطع تدفقات الغاز، حتى قبل الهجوم في سبتمبر 2022 على خطوط أنابيب نورد ستريم بين روسيا وألمانيا، وهو عمل تخريبي ينفي الكرملين مسؤوليته عنه. ولا يزال ذلك قيد التحقيق.

وأضاف: “لقد أدى هذا الجانب من حرب الطاقة التي خطط لها بوتين إلى نتائج عكسية. فقد استعد لمدة عام قبل الغزو لإبقاء مخزونات الاتحاد الأوروبي فارغة ثم مارس أقصى قدر من النفوذ للابتزاز من خلال القطع والإمداد بشكل انتقائي لدول الاتحاد الأوروبي – لكنه فشل”.

وقال أودونيل إن الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بمساعدة النرويج وقطر تعني أن “الاتحاد الأوروبي لم يضطر إلى الاستسلام عندما قطع بوتين تدفقات الغاز”.

موضحاً: “لذلك، فقد خسر بوتين هذه الأعمال الآن”، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه أسعاراً أعلى للغاز الطبيعي المسال العالمي الجديد القادم عبر الإنترنت.

وأضاف أودونيل، وهو زميل عالمي في مركز ويلسون البحثي: “بالنسبة لموسكو، بدون خطوط أنابيب جديدة باهظة الثمن على طول الطريق إلى الصين، فإن مصدر الغاز الروسي الضخم هذا سيظل أصلاً عالقاً”.

وفي الوقت نفسه، يعزز تقرير غازبروم توقعات بنك الدولة الروسي VEB، التي أوردتها رويترز في سبتمبر، بأن صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي قد تنخفض إلى 21 مليار متر مكعب، أي أقل بمقدار الثلثين تقريبًا عن العام الماضي وانخفاض ستة أضعاف عن عام 2021.

وقال VEB إنه من المتوقع أن تنخفض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا إلى 15 مليار متر مكعب في عام 2026. وتعرض روسيا صادرات طاقة مخفضة إلى ما يسمى بالدول “الصديقة”. ومع ذلك، أضافت شركة VEB أن قيود البنية التحتية تعني أنها لن تكون قادرة على توريد ما يكفي من الغاز إلى آسيا لتعويض النقص.

وذكرت رويترز أن رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر سينضم إلى بوتين خلال زيارة الرئيس الروسي الشهر المقبل للصين لتعزيز العلاقات التجارية وتعويض الخسائر في مبيعات الغاز من السوق الأوروبية المربحة.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ لإجراء محادثات في بكين حيث سيحضر منتدى الحزام والطريق الثالث الذي يأتي بعد أشهر من زيارة شي رفيعة المستوى لموسكو في مارس.