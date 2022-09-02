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أزمة رحلات جوية بألمانيا بعد اضراب الطيارين

منذ ساعة واحدة
شركة "لوفتهانزا"

شركة "لوفتهانزا"

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تسبب إضراب جماعي لآلاف الطيارين، في أزمة رحلات جوية بألمانيا، مما أدى إلى إيقاف 800 طائرة تابعة لشركة “لوفتهانزا” من الطيران حول العالم.

وألغت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا 800 رحلة طيران، حيث أدى إضراب الطيارين الجمعة إلى أزمة حقيقية في الرحلات.

ماذا حصل؟

أعلن اتحاد “قمرة القيادة” في ألمانيا الإضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، بسبب مطالب مالية تشمل 5 آلاف طيار يعمل مع الشركة.

الإضراب بدأ منتصف ليل الجمعة.

ما هو اتحاد “قمرة القيادة”؟

توظف “لوفتهانزا” حوالي 5500 طيار في عملياتها المرتبطة بنقل الركاب والشحن، ويعد اتحاد “قمرة القيادة” النقابة الوحيدة الممثلة لهم.

في وقت سابق، صوّت 97.6 بالمئة من الطيارين لصالح إضراب الطيارين العاملين في خدمة الركاب و99.3 بالمئة بالنسبة للعاملين في خدمة الشحن.

ما هي المطالب؟

اتحاد “قمرة القيادة” يريد زيادة في الدخل بنسبة 5.5 بالمئة هذا العام، لجميع الطيارين في لوفتهانزا، يتبعه تعديل تلقائي على الرواتب، يتماشى مع التضخم.

ماذا عرضت لوفتهانزا؟

الشركة عرضت على الاتحاد زيادة مبلغ 900 دولار شهريا في دخل كل طيار، وإضافة طاقم أكبر للرحلات، ولكن العرض قوبل بالرفض.

الأضرار

سيتأثر حوالي 130 ألف مسافر بعملية الإضراب الجمعة، حيث تم إلغاء 800 رحلة.

    المصدر :
  • وكالات

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