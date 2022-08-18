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أزمة زابوريجيا.. أردوغان يحذر من خطر كارثة "تشيرنوبيل جديدة"

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2022 9:05 مساءً
محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا (رويترز)

محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا (رويترز)

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن مخاوفه بشأن الصراع الدائر حول محطة الطاقة النووية زابوريجيا في أوكرانيا، محذرا من خطر كارثة “تشيرنوبيل جديدة”.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد اجتماع ثلاثي في ​​لفيف، إن تركيا تحاول الدفع باتجاه حل دبلوماسي للحرب، بينما تدعم وحدة وسيادة أوكرانيا.

وحث الرئيس التركي روسيا وأوكرانيا على إيجاد “أقصر الطرق وأكثرها إنصافًا إلى طاولة المفاوضات”، وقال: “ما زلت مقتنعًا بأن الحرب ستنتهي في النهاية على طاولة المفاوضات. في الواقع، يردد السيد زيلينسكي وغوتيريش هذا الرأي”.

وأضاف أردوغان: “نحن مستعدون للعمل كوسيط لتحقيق هدف إحياء المفاوضات حول المعايير التي تشكلت في إسطنبول”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تستضيف حوالي 325 ألف أوكراني منذ بداية الحرب وأرسلت 98 شاحنة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

    المصدر :
  • CNN عربي

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