أزمة في محادثات فيينا.. إيران ترفض المطالب الأمريكية الجديدة

أفادت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أبلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس بأن المطالب الأمريكية الجديدة في المحادثات النووية غير منطقية وتتناقض مع رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق سريع.

ودخلت إيران والقوى العالمية المرحلة الأخيرة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات التي تقوض اقتصادها منذ 2018.

من جانبه قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إن الآمال تتضاءل في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، داعية جميع الأطراف لاتخاذ موقف يتسم بالمسؤولية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحفيين في إفادة يومية “نحن قريبون جدا من اتفاق لكن الآمال تتضاءل”.

وأضافت “نحن قلقون بشأن مخاطر التأخير الإضافي على احتمال إبرام اتفاق. وجنبا إلى جنب مع شركائنا في الثلاثي الأوروبي، ندعو جميع الأطراف للتحلي بنهج مسؤول واتخاذ كل القرارات اللازمة لإبرام هذا الاتفاق”.