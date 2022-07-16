السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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أزمة في ميانمار.. المركزي يأمر الشركات والبنوك بتعليق سداد القروض الأجنبية

منذ 5 دقائق
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أفادت وسائل إعلام محلية بأن البنك المركزي في ميانمار أمر الشركات والبنوك بتعليق سداد القروض الأجنبية وإعادة جدولتها في أحدث مساعيه للسيطرة على تدفقات العملات الأجنبية.

وذكرت وكالة أنباء (ميانمار الآن) أن البنك المركزي أصدر هذا الأمر في 13 يوليو تموز. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من وثيقة القرار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان البنك المركزي أنه “بموجب قانون النقد الأجنبي وقواعد إدارة النقد الأجنبي، يتعين تعليق سداد القروض الأجنبية بما يشمل الفوائد، ويجب على البنوك المرخصة إعادة ترتيب الوضع مع عملائها… فيما يتعلق بجدول السداد”.

ولم يرد مسؤولو البنك المركزي على مكالمات لطلب التعليق.

وأدى انخفاض عملة ميانمار الكيات مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في بلد يعاني بالفعل من أزمة عميقة منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب وحشي العام الماضي، مما عرقل مسيرة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية استمرت عشر سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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