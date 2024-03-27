أسئلة عن إسرائيل وأمنها بانتظار الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية!

كشفت السلطات في ألمانيا عن تعديلات جديدة تجريها ضمن أسئلة اختبار الجنسية الألمانية تتعلق بإسرائيل وأمنها والتزام ألمانيا تجاه الدولة اليهودية.

ووفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن وزارة الداخلية الألمانية قد تقدمت بالفعل بالتعديلات وهي في انتظار الموافقة النهائية.

من جهتها، ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن الأسئلة الجديدة ستشمل: ما اسم دار العبادة اليهودية؟ متى تأسست دولة إسرائيل؟ ما سبب مسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه إسرائيل؟ كيف يُعاقب من ينكر الهولوكوست في ألمانيا؟ والسؤال الغامض نسبياً: من يمكنه أن يصبح عضواً في أندية مكابي اليهودية الـ 40 في ألمانيا؟ (أي شخص، وفقاً لقسم الأسئلة الشائعة في موقع النادي).

تأتي إضافة إسرائيل واليهود في أسئلة اختبار الجنسية الألمانية، بعد أشهر من إعلان ولاية ساكسونيا أنهالت الشرقية اشتراط منح الجنسية بإقرار كتابي بـ “حق دولة إسرائيل في الوجود”.

كما قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر لمجلة دير شبيغل: “شيء واحد يهمني. نتيجة لجريمة المحرقة الألمانية ضد الإنسانية، تأتي مسؤوليتنا الخاصة عن حماية اليهود وحماية دولة إسرائيل. وهذه المسؤولية جزء من هويتنا اليوم”.

أضافت: “وأي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني. لقد رسمنا خطاً أحمر واضحاً تماماً هنا. معاداة السامية والعنصرية وغيرها من أشكال ازدراء الإنسانية تمنع الجنسية”.

يعد اختبار الجنسية الألمانية المكون من 33 سؤالاً أحد المتطلبات الأساسية لتصير مواطناً ألمانياً. ولاجتياز الاختبار، على المتقدمين الإجابة إجابةً صحيحة على ما لا يقل عن 17 سؤالاً متعدد الاختيارات خلال ساعة واحدة.