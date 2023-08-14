أسابيع وتحطّ في طهران.. كيف ستُحوّل الأموال المجمّدة إلى إيران؟

بعد الكشف عن اتفاق أميركي إيرانيّ، سيفتح سبل وصول الأموال المجمدة من كوريا الجنوبية إلى طهران، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، أنه تم تحويل الأموال من البنوك الكورية الجنوبية إلى بنك أوروبي.

ولفت إلى أنّ تحويل 6 مليارات دولار أميركي، من شأنه أن يتسبب في صدمة مالية للنظام المصرفي في كوريا الجنوبية، لذا تمّ الاتفاق على نقل تلك الأموال على مراحل، باستثناء مبلغ صغير سيبقى في حسابات بلاده في كوريا الجنوبية لأغراض تجارية، بينما ينقل الباقي للبنوك الأوروبية.

أما عن المدة التي سيستغرقها هذا المبلغ للوصول إلى طهران، فأوضح أنّ تحويل اليوان الكوري إلى يورو يستغرق من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع على الأكثر. ثم سيتم إيداع الأموال المحجوبة في حساب في إحدى دول المنطقة، وتستخدم لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنّ وقت تحويل هذا المبلغ كان الخميس الماضي، لكنه لم يذكر اسم البنك أو الدولة التي تم تحويل الأموال إليها.

لكن مصادر ذكرت سابقًا أن هذه الأموال ستحول إلى قطر عبر سويسرا، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن الأميركية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أكد في وقت سابق اليوم أن طهران تلقت ضمانات أميركية بشأن تنفيذ تلك الصفقة.

يذكر أنه بموجب هذا الاتفاق الذي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي، ستقوم سيول بتحويل ستة مليارات دولار، لتتمكن طهران من شراء سلع إنسانية مثل الغذاء والدواء فقط.

وفي خطوة أولى لتنفيذه، نقلت إيران خمسة أميركيين، أحدهم اعتقل قبل نحو ثماني سنوات بتهم تجسس ينفيها بشدة، من سجن إيفين سيئ الصيت إلى فندق يحظى بحراسة مشددة.

فيما يرتقب أن تتسلم لاحقًا أيضًا من واشنطن وفق ما أعلن مسؤولون إيرانيون، خمسة إيرانيين مسجونين.