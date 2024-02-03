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أسامة حمدان: نتواصل مع الفصائل في غزة لمناقشة مقترحات الهدنة

منذ 39 دقيقة
أسامة حمدان

أسامة حمدان

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قال القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، اليوم السبت، إن رد الحركة بشأن المقترح الحالي بشأن الهدنة في قطاع غزة، يستند على إدخال المساعدات والتوصل لصفقة تبادل أسرى عادلة.

وأكد حمدان أن الحركة تتواصل مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية لمناقشة مقترحات الهدنة.

وتدرس حركة حماس مقترحا صيغ الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر ينص على وقف طويل للقتال.

وأوضح أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار تُفضي إلى وقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن أولوية حماس تهدف إلى رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي بالكامل.

    المصدر :
  • وكالات

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