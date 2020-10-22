أسبانيا..أول دولة أوروبية تسجل مليون إصابة بكورونا

تجاوز عداد إصابات فيروس كورونا في إسبانيا، عتبة المليون إصابة، بتسجليها 1,0005,295 حالة وفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة ، لتصبح أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والسادسة في العالم،التي يتجاوز عدد الإصابات فيها المليوم .

وسجل البلد 16973 إصابة و156 وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 34366 وفاة نتيجة الفيروس، في حين تتخذ السلطات مزيدا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالفيروس العالمي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 41 مليونا و42 ألفا و579 حالة إصابة، الأربعاء.

وبلغ عدد المتعافين 30 مليونا و628 ألفا و417، كما بلغ عدد حالات الوفاة مليونا و129 ألفا و591 حالة وفاة عالمية جراء الفيروس.

ووفقا لبيانات المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها فقد سجلت أوروبا حتى الآن أكثر من خمسة ملايين إصابة ومئتي ألف وفاة، وما زالت أعداد المصابين تزداد بشكل حاد منذ نهاية سبتمبر/أيلول.

ولدى دول القارة الأوروبية بعض أفضل الخدمات الصحية في العالم، ويقول أطباء إن الخبرة التي اكتسبوها على مدى نحو عام في مكافحة المرض زادت جاهزيتهم لعلاج مرضى كورونا.

لكن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في التعامل مع مرضى “كوفيد-19” إضافة لمرضى السرطان والقلب والحالات الصحية الخطرة الأخرى بلغت الحدود القصوى.

ومع زيادة عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات لعلاجها من كورونا، ينصب الاهتمام على وحدات الرعاية المركزة التي تحملت في الموجة الأولى من الجائحة ما يفوق طاقتها.

ويقول المركز الأوروبي إن نحو 19% من مرضى “كوفيد-19” يحتاجون لنقلهم إلى المستشفى ومنهم نحو 8% قد يحتاجون للعناية المركزة لكن تلك النسب تتفاوت بشدة في أنحاء القارة وداخل كل دولة.