أسبوع مالي مليء بالأحداث.. صعود الذهب ومخاوف من انهيار البيتكوين

خسرت أكبر العملات الرقمية بتكوين خلال تعاملات الأسبوع الماضي أكثر من 25% من قيمتها بعد التراجع من مستويات أعلى من 57 ألف دولار نزولا إلى مستويات قرب الـ43 ألف دولار.

وقد تفاقمت خسائر البتكوين بعد تصريحات بشأن تخلي تسلا عن أكبر العملات الرقمية كوسيلة للدفع، ونزل رأس المال السوقي للعملات المشفرة من 2.43 تريليون دولار إلى 2.1 تريليون دولار.

وكان إيلون ماسك قد علق على موجة الغضب التي تواجهه على تويتر بأن الرسائل البغيضة ستدفعه لتحويل كامل استثماراته لعملة دوجكوين. وعندما رأى ماسك رد فعل عنيف على التغريدة، أتبعها بأخرى موضحًا أن تسلا محتفظة بكامل الحيازات من بتكوين.

وكانت دوجكوين هي موضع الاختيار، ويراها ماسك الأمثل بسبب استهلاكها كميات أقل من الطاقة.

من جهته يرى المحلل المالي “مايكل فان دي بوب” أن ما يحصل في السوق الآن مجرد تصحيح صحي.

حيث أن التصحيح الحالي لم يكن بسبب نماذج فنية ظهرت على الرسوم البيانية، ولكن بسبب تغريدات من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

وبالتالي، بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة، انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 21 أسبوع. تبدو العملات البديلة، حتى مع انخفاضها، قوية جدًا مقارنة بعملة البيتكوين.

كما أكد “فان دي بوب” أيضًا أن هذا ليس الوقت المناسب لبيع بتكوين أو أي من العملات البديلة. إنه يعتقد أن المستوى القياسي لبتكوين، بشكل أساسي، لم يسجل بعد:

“أعتقد أننا ما زلنا في هيكل سوق متفائل نسبيًا.”

وفيما يتعلق بسوق العملات البديلة، قال فان دي بوب إنه إذا استقرت عملة البيتكوين عند حوالي 45000 دولار، فإن بقية العملات الرقمية سيتحسن أداءها.

أخيرًا، قام فان دي بوب أيضًا بتحليل بعض العملات البديلة التي هي في فترة تعزيز ستؤدي إلى ارتفاع. مثل Bitcoin Diamond Index و XLM/USD

XLM/USD و Cardano و pDOTn/USD و KAVA/USD.

في المقابل زاد المعدن الأصفر بأكثر من 25 دولار للأوقية تزامنا مع تزايد المخاوف بشأن التضخم، ليقفز من مستويات قرب 1830 دولار إلى مستويات أعلى الـ 1850 دولار.

وتعتبر قراءات التضخم المرتفعة انعكاساً لمزيج من العوامل التي تتضمن تدابير الدعم المالي القوية وزيادة الإنفاق في ظل انتعاش النشاط الاقتصادي بعد إطلاق برامج اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.

كما تعكس البيانات أيضاً زيادات حادة مقارنة بالمستويات المنخفضة نسبياً للتضخم في بداية تفشي الجائحة، وهو الأمر الذي حذر منه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في وقت سابق.

أما أسعار النفط فقد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي ووصلت إلى 69.32 دولاراً للبرميل لخام مزيج برنت و66.08 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.

وذلك فيما يعد أعلى إغلاقات يشهدها النفط منذ مارس.